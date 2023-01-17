17января 2023
вторник
|
В ЖК «Икша парк» Дмитровского округа начинается монтаж автомобильного лифта
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Января 2023, 15:10
В жилом комплексе «Икша парк», расположенном в поселке Икша Дмитровского городского округа, идет строительство отдельно стоящего 4-х этажного паркинга на 85 машиномест. На объект доставлен автомобильный лифт - высокотехнологичная гидравлическая подъемная система, которая оптимизирует парковочную площадь автостоянки, передает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Заезд в цокольный и первый этаж автопаркинга осуществляется непосредственно с улицы. Подъем транспорта на 3 и 4 этажи осуществляется со второго этажа с помощью подъемника, особенностью которого является высокая устойчивость, плавность хода, возможность присутствия человека в автомобиле во время передвижения платформы. Время подъема на один этаж - 15 сек. Монтаж автолифта планируется завершить к концу января», - уточнил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 -2
ночью -1 -3 утром -1 +1
Котировки
Партнеры