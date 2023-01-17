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Мытищинские врачи спасли 68-летнюю женщину с ОРВИ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2023, 15:10
В приемное отделение Мытищинской больницы поступила 68-летняя женщина с жалобами на затрудненное дыхание и сильные свистящие хрипы, информирует пресс-служба Минздрава региона.
«После осмотра специалисты диагностировали ей эпиглоттит - воспаление и отек надгортанника, который блокирует доступ воздуха в гортань, трахею и легкие», - говорится в сообщении.
Такое состояние крайне опасно, поскольку может привести к удушью и асфиксии – жизнеугрожающему состоянию, возникающему из-за прекращения поступления кислорода в организм вследствие сужения дыхательных путей. А если вовремя не принять экстренные меры – к летальному исходу. Спровоцировать эпиглоттит могут бактериальные и вирусные инфекции. В данном случае пациентка болела ОРВИ.
«Отек нарастал и закрывал большую часть просвета. У пациентки наблюдалась острая кислородная недостаточность, счет шел на часы. Совместно с анестезиологами-реаниматологами мы наложили трахеостому, то есть вскрыли просвет трахеи, которая позволила пациентке дышать. Операция прошла успешно, после чего ей была назначена антибактерильная терапия», – рассказал врач-хирург Роман Аракелов.
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