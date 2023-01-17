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Свыше 60 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2023, 15:11
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 61 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 1 130 064 случая заражения, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие 24 часа госпитализация потребовалась 28 пациентам с подтвержденным Covid-19.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области стабильная. Однако врачи рекомендуют пройти вакцинацию.
Вакцинация проводится бесплатно отечественными препаратами. Прививка – самый надежный способ защититься от заражения и от тяжелого протекания болезни.
При обнаружении признаков инфицирования коронавирусом следует незамедлительно обратиться за медпомощью.
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