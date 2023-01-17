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Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила газовой безопасности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2023, 15:11
Нормы эксплуатации внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), которые должны знать и соблюдать жильцы двух миллионов газифицированных квартир региона, являются гарантом безопасной жизни в домах Подмосковья. Правила безопасности просты, но абсолютно обязательны для выполнения, информирует пресс-служба Госжилинспекции Московской области.
«Исполнять неукоснительно — именно так необходимо относиться к правилам эксплуатации ВКГО, чтобы снять все возможные риски при использовании бытового газа. Весь свод условно делится на то, что делать необходимо, и чего делать категорически нельзя», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Необходимо иметь договор на техобслуживание и ремонт ВКГО со специализированной организацией. Допускать сотрудников службы для планового технического обслуживания и ремонта. Для замены и перестановок газового оборудования приглашать специалистов аккредитованной газовой службы. При запахе газа звонить 112 или 104, проветрить помещение.
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