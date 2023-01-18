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Сведения в отношении ООО «ПЕРСПЕКТИВА» подлежат включению в РНП
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2023, 09:56
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБПОУ МО «Училище олимпийского резерва № 2», в отношении ООО «ПЕРСПЕКТИВА» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.
В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на оказание услуг по организации проживания и питания спортсменов в 1 полугодии 2023 года.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.
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