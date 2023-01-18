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Представлен новый генеральный директор музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»
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Общество — 18 Января 2023, 10:01
Сегодня министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов представил коллективу Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» нового генерального директора, которым назначена Анастасия Журавлева, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Возглавлявший музей-заповедник более 18 лет Константин Бобков передал должность своему заместителю по научной работе и занял почетный пост президента музея», - говорится в сообщении.
За многолетнюю плодотворную деятельность и высокий профессионализм Константин Бобков награжден Благодарственным письмом губернатора Московской области.
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