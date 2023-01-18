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Виновники образования крупной свалки в Волоколамске возместят нанесенный ущерб
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2023, 10:02
Минэкологии Московской области направило в Волоколамскую городскую прокуратуру и ОМВД России по Волоколамскому городскому округу результаты исследований крупной незаконной свалки, выявленной ранее в микрорайоне Волоколамец. Ранее по этому поводу была проведена совместная проверка с привлечением аккредитованной лаборатории, информирует пресс-служба ведомства.
«Свалка образована на двух земельных участках земель населенных пунктов, предназначенных для сельскохозяйственного производства, а также на прилегающих землях неразграниченной собственности, - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – В ходе маркшейдерских исследований установлено, что свалка состоит преимущественно из строительных отходов – боя кирпича, бетона и асфальта с включениями полимеров, древесины и природной органики. Специалисты рассчитали общий объем незаконного размещения, он составил почти 1400 кубометров на площади 2700 квадратных метров».
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