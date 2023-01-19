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Свыше 190 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Января 2023, 15:02
Сегодня отмечается православный христианский праздник Крещение Господне, неотъемлемой традицией которого является купание в проруби, в Московской области для крещенских купаний в этом году организовали более 220 специализированных мест, всего в купаниях приняли участие 196 тыс. человек, об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«По состоянию на 10 часов утра 19 января в крещенских купаниях приняло участие порядка 196 тысяч человек, из которых окунулись в священную воду около 100 тысяч. В настоящее время люди продолжают посещать места крещенских купаний и окунаться в проруби. Для жителей и гостей региона в этом году организовали свыше 220 специализированных площадок для купания, которые оборудованы теплыми платками, туалетами, навигацией. Везде обеспечено дежурство экстренных служб», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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