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Более 3,5 тыс. обращений поступило в БТИ Московской области с начала года

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Общество — 19 Января 2023, 15:02

С начала 2023 года на горячую линию БТИ Московской области поступило 3 тыс. 612 звонков, при этом, в день поступает порядка 200 обращений, передает пресс-служба ведомства.

«Колл-центр БТИ Московской области является важнейшим средством взаимодействия между клиентом и учреждением. Так, уже с начала этого года мы получили более 3,5 тыс. обращений – это отличный результат за столь короткий срок. В колл-центре БТИ Московской области трудятся сотрудники, хорошо знающие специфику работы учреждения, имеющие опыт и знания в области кадастра, геодезии, архитектуры и градостроительства, благодаря этому клиентская поддержка оказывается на высоком уровне, а обращения обрабатываются в кратчайшие сроки», – сказала генеральный директор учреждения Елена Казимир.

Чаще всего жители Подмосковья обращаются с вопросами, связанными с оформлением дома по «дачной амнистии» и гаража по «гаражной», переводом садового дома в жилой, перепланировкой помещений, получением архивной документации и иных справок.

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