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Врачи в Пушкине спасли пациентку с 5-сантиметровым камнем желчного пузыря, провалившимся в кишечник
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Общество — 19 Января 2023, 15:03
В Московскую областную больницу имени проф. Розанова В.Н. поступила 70-летняя пациентка с сильными болями в животе, рвотой и вздутием, врачи экстренно прооперировали женщину, в ходе операции выяснилось, что причиной состояния стал гигантский желчный камень, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«Пациентка попала к нам с острой кишечной непроходимостью. Мы экстренно взяли ее на операцию, в ходе которой стало понятно, что виной всему оказался гигантский желчный камень – размером 4х5 см. Он образовал пролежень в желчном пузыре и провалился в двенадцатиперстную кишку. Дальше пошел по тонкой кишке и застрял, вызвав острую непроходимость. Такие случаи опасны и редки. За 35 лет работы я в первый раз столкнулся с этим на практике», - сказал заведующий хирургическим отделением больницы Андрей Мохов.
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