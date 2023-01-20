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Подмосковное фермерское хозяйство возделывает семейный сад алычи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2023, 10:26
В селе Белые Колодези г.о. Коломна ягодная ферма «Вкус и польза» выращивает гибридную десертную алычу, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2020 году хозяйство получило грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в размере 3 миллионов рублей. На эти средства ферма приобрела российские саженцы алычи и землю, на которой был заложен сад», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Молодое семейное предприятие начало работу 3 года назад, когда решило заняться возрождением культуры садоводства Московской области и заложило семейный фруктовый сад с десятком видов плодовых деревьев.
«Лучше всего тогда показала себя алыча. У нее отличная приживаемость в климатических условиях, она адаптирована к нашим холодам и дает хороший объем урожая. Алыча подходит для употребления как в свежем виде, так и для переработки», - отмечает Анастасия Лапшина, глава КФХ.
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