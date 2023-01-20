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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Черноголовка
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2023, 10:27
Управление рассмотрело жалобу ООО «СИТИ ВИТАЛ ЛИМИТ» на действия Культурно-досугового центра «Гамма», Администрации г.о. Черноголовка при проведении электронного аукциона на поставку оборудования по программе «Доступная среда», информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки и нарушены права и законные интересы Заявителя», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Культурно-досуговому центру «Гамма», Администрации г.о. Черноголовка обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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