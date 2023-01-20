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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Можайск
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2023, 10:28
Управление рассмотрело жалобу ООО «МД-КОНСАЛТИНГ» на действия Единого дорожно-транспортного центра г.о. Можайск, Центра торгов г.о. Можайск при проведении открытого конкурса на зимнее содержание объектов благоустройства и дорожного хозяйства, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки и нарушены права и законные интересы Заявителя», - говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Единому дорожно-транспортному центру г.о. Можайск, Центру торгов г.о. Можайск обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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