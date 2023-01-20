20января 2023
пятница
|
В Подмосковье в крещенских купаниях приняло участие более 217 тысяч человек
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Января 2023, 10:29
Во всех городских округах Подмосковья завершились мероприятия, связанные с празднованием православного праздника Крещение Господне, передает пресс-служба Министерства благоустройства региона.
«В этом году для проведения крещенских купаний было подготовлено более 220 специализированных площадок с местами для переодевания, туалетами, навигацией. Всего в купаниях приняло участие свыше 217 тысяч человек, более 111 тысяч из которых окунулись в священную воду. Больше всего людей посетило источник "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Пик посещаемости зафиксирован после полуночи по завершению праздничных богослужений.
Наиболее популярными площадками стали: источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде (40,3 тыс. чел.), Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в г.о. Чехов (9,7 тыс. чел.), купель на р. Истра возле Ново-иерусалимского монастыря в Истре (7 тыс. чел.), Котовский залив Клязьминского водохранилища в Долгопрудном (5,2 тыс. чел.), пруд в Городском парке Шатуры (3,7 тыс. чел.), Церковь Преображения Господня в Сергиево-Посадском г.о. (2,3 тыс. чел.), Иордань на набережной озера Сенеж в Солнечногорске (2,03 тыс. чел.), купель Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (2,2 тыс. чел.).
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером +1 +3 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры