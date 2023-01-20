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В Подмосковье в крещенских купаниях приняло участие более 217 тысяч человек

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Общество — 20 Января 2023, 10:29

Во всех городских округах Подмосковья завершились мероприятия, связанные с празднованием православного праздника Крещение Господне, передает пресс-служба Министерства благоустройства региона.

«В этом году для проведения крещенских купаний было подготовлено более 220 специализированных площадок с местами для переодевания, туалетами, навигацией. Всего в купаниях приняло участие свыше 217 тысяч человек, более 111 тысяч из которых окунулись в священную воду. Больше всего людей посетило источник "Гремячий ключ" в Сергиевом Посаде», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Пик посещаемости зафиксирован после полуночи по завершению праздничных богослужений.

Наиболее популярными площадками стали: источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде (40,3 тыс. чел.), Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в г.о. Чехов (9,7 тыс. чел.), купель на р. Истра возле Ново-иерусалимского монастыря в Истре (7 тыс. чел.), Котовский залив Клязьминского водохранилища в Долгопрудном (5,2 тыс. чел.), пруд в Городском парке Шатуры (3,7 тыс. чел.), Церковь Преображения Господня в Сергиево-Посадском г.о. (2,3 тыс. чел.), Иордань на набережной озера Сенеж в Солнечногорске (2,03 тыс. чел.), купель Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (2,2 тыс. чел.).

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