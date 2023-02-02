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В Можайске построили новую АЗС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Февраля 2023, 16:09
На 101-м километре Можайского шоссе введена в эксплуатацию новая автозаправка. Соответствующее разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области застройщику ООО «Татнефть-АЗС-Запад», размер инвестиций составил 100 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Рассчитанная на 3 топливно-раздаточных двухсторонних колонки заправка располагается на площади 560 кв. метров», - говорится в сообщении.
Для автомобилистов представлены четыре вида топлива: АИ-92, АИ-95, ДТ и ДТ Танеко. В здании операторской размещены минимаркет и просторное кафе с широким выбором блюд и напитков. Удобное расположение со съездом на Можайское шоссе позволит в нужный момент пополнить запас топлива и перекусить перед дальней поездкой. Реализация проекта принесла Можайскому городскому округу 11 рабочих мест.
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