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В Подмосковье в 2022 году заготовили на 4 тонны донорской крови больше, чем годом ранее
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Февраля 2023, 16:11
В Московской области в 2022 году заготовили 73 тонны донорской крови и ее компонентов. Это на 4 тонны больше, чем за 2021 год, передает пресс-служба Минздрава региона.
«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию донорского движения – сдать кровь и ее компоненты можно не только в учреждениях службы крови, но и на выездных акциях, которые проходят во многих округах Подмосковья. И мы наблюдаем, что с каждым годом неравнодушных людей, желающих помочь тем, кто попал в беду, становится все больше», - рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Она отметила, что большинство донаций выполняется на безвозмездной основе. В донорской крови ежедневно нуждаются пациенты, которым для выздоровления необходимо переливание крови. Это пострадавшие в ДТП, пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. Поддерживать запасы в необходимом количестве можно только благодаря донорам.
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