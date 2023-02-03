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Более 2000 патрулирований с начала года проведено в лесах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2023, 15:32
Специалисты лесничеств ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области регулярно патрулируют территории лесного фонда, информирует пресс-служба ведомства.
«Часто в этих патрулированиях участвуют представители различных общественных организаций, сообществ и общественные лесные инспекторы. Задача этих мероприятий - предупреждение, выявление и пресечение различных нарушений лесного законодательства. Только с начала года проведено более двух тысяч патрулирований земель лесного фонда и организовано почти 500 встреч и бесед с гражданами», – рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Во время патрулирований к началу пожароопасного сезона в рамках контрольно-надзорной деятельности лесной охраной проводится профилактическая работа с местными жителями, организовываются разъяснительные беседы, лекции на собраниях граждан в населенных пунктах и владельцев земельных участков дачных кооперативов, распространяются агитационные материалы - листовки, памятки и календари.
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