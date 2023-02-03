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В подмосковных парках пройдет «День доброты»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2023, 15:32
Четвертого февраля в 66 парках Подмосковья пройдет «День доброты», передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Гостей ждут интересные и увлекательные мероприяти», - говорится в сообщении.
Центральный парк г. Видное пригласит на экскурсию со сказочными персонажами «Паровозик по парку» и акцию «Улыбаюсь людям».
Интерактивная программа со сказочными персонажами «Добрые сказки» пройдет в Наташинском парке г.о. Люберцы.
В «Пункте доброты» Центрального парка г. Наро-Фоминск вам предложит своими руками создать подарки для пожилых людей.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдут эстафеты, конкурсы, викторины, а также встреча с эльфами добра.
Парк «Покровский» Сергиево-Посадского г.о. откроется ярмарка «С теплом из наших рук» (пешеходная тропа «Мы идем в Абрамцево»).
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