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Подмосковным фермерам предоставили более 100 консультаций по вопросам господдержки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2023, 15:33
Помощь сельским предпринимателям оказывает Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Только за первый месяц этого года фермерам было оказано 120 консультаций. Специалисты всегда готовы предоставить квалифицированную помощь по вопросам получения государственной поддержки, участия в грантах и земельным вопросам на безвозмездной основе», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Действующие крестьянские хозяйства консультируют по вопросам государственной поддержки, подготовке пакета документов для получения субсидии, кредита или лизинга, оказания поддержки в реализации товаров. Начинающим же хозяйственникам специалисты помогают определиться с направлением деятельности, подобрать земельный участок и оформить права на него, составить бизнес-план. Также оказывают помощь в подготовке пакета документов для участия в получении грантов.
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