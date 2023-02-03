03февраля 2023
пятница
|
Минтранс Подмосковья призвал жителей соблюдать ПДД в связи с гололедицей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Февраля 2023, 15:33
В Московской области в выходные ожидается снижение температуры до -8°, местами осадки в виде мокрого снега и гололедица, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Также прогнозируют и ветер до 11 м/с. Дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации и взаимодействуют с экстренными службами. В выходные будет продолжена плановая противогололедная обработка дорожной сети для обеспечения безопасного проезда. В первую очередь против скользкости будут обрабатываться опасные участки – съезды, мосты, путепроводы и эстакады, крутые повороты», - говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательнее и аккратнее: не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров, заблаговременно снижать скорость перед поворотами и в местах притяжения пешеходов, в том числе у переходов.
Пешеходов также просят быть внимательными и не пренебрегать своей безопасностью. Переходить дорогу по переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, ожидать транспорт на специальных площадках, вечером надевать световозвращатели.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
ночью -7 -9 утром -9 -11
Котировки
Партнеры