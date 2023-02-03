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«Дачная амнистия» поможет вовлечь в налоговый оборот 80 тыс. объектов недвижимости Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2023, 15:34
В Московской области в 2023 году в рамках «дачной амнистии» планируют зарегистрировать 80 тысяч объектов недвижимости, с 2016 года было вовлечено в налоговый оборот 808 тысяч объектов недвижимости (ИЖС, садовые и дачные дома, хозпостройки, гаражи и т.д.), информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«Вот уже более 15 лет в нашей стране действует "дачная амнистия", которая позволяет гражданам в упрощенном порядке оформлять права на загородную недвижимость. К примеру, в прошлом году поставлено на регучет 93 тыс. объектов недвижимости общей площадью 10 млн кв. м, что на 10 тыс. больше, чем в 2021. А с 2016 года было вовлечено в налоговый оборот 808 тысяч объектов. В 2023 году продолжим работу по выявлению незарегистрированной недвижимости и планируем вовлечь в налоговый оборот ещё 80 тысяч таких объектов. А для этого нужно не сбавлять темпы и продолжать активную работу по оказанию информационной помощи собственникам незарегистрированных объектов недвижимости, детально рассказывая о процедуре оформления и дополнительных бонусах», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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