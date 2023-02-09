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Андрей Воробьев обсудил с жителями планы по реконструкции автостанции в Лыткарине
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2023, 14:12
Губернатор Московской области обсудил планы по реконструкции автостанции с местными жителями, а также передал 5 новых комфортабельных автобусов, которые пустят по самым востребованным городским маршрутам, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Мы приехали в Лыткарино сегодня несколько вопросов обсудить. Первое – это модернизация автовокзала. Инвестор говорит, что за 4 месяца он должен преобразиться. Там будет все, что важно для человека – и руки помыть, и в туалет сходить, и консультацию получить. Также рядом появится кафе, торговля со всеми удобствами. Мы сейчас по всей Московской области начинаем искать разные варианты. Где-то нужен автовокзал, где-то нужно просто место, чтобы можно было подождать автобус», - сказал Андрей Воробьев во время общения с пассажирами.
Станция в Лыткарине построена в 2004 году. Кровля пришла в аварийное состояние. В 2021-м в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение закрыть автовокзал, через который проходит 8 городских маршрутов АО «МОСТРАНСАВТО». Сейчас почти 3 тыс. человек каждый день дожидаются своего автобуса на улице.
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