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В Подмосковье ветераны боевых действий смогут получить бесплатную реабилитацию
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2023, 14:13
Теперь в Подмосковье бесплатную реабилитацию в социальном центре «Ясенки» смогут пройти жители региона, получившие ранение или заболевания в ходе СВО, информирует пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
«Также реабилитация в данном центре становится доступна инвалидам 1 и 2 группы, передвигающимся на кресло-колясках», - рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В Министерстве социального развития региона добавили, что в регионе проживают более 10 тысяч инвалидов-колясочников, имеющих потребность в реабилитации. Мощность реабилитационного центра «Ясенки» составляет 125 мест, курс восстановления длится 21 день, а в год охват составит порядка 2 тысяч человек.
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