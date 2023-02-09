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В Подмосковье расширен перечень получателей бесплатной социальной помощи
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2023, 14:14
Соответствующий закон был принят сегодня депутатами Московской областной Думы, информирует пресс-служба Минсоцразвития регина.
«Изменения затронули не только наш социальный центр "Ясенки", где мы сделали реабилитацию доступной и бесплатной для ряда категорий. Мы упрощаем процедуры оказания социальной помощи лицам без определенного места жительства. Также социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, жителей региона, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", работавшим в период ВОВ на объектах обороны», - рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В Министерстве социального развития региона добавили, что благодаря изменениям в Законе Московской области, бесплатными социальными услугами будет охвачено порядка 4 тысяч человек.
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