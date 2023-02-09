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В Подмосковье приступили к созданию «холодильников» для хранения лесного посадочного материала
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2023, 14:14
На территории лесопожарных станций, питомников и лесничеств подведомственных Комитету лесного хозяйства организаций ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» началась работа по созданию снежных куч и ледников, передает пресс-служба ведомства.
По словам курирующего Комлесхоз зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, снежные хранилища необходимы для временного хранения посадочного материала с момента его выкопки до проведения лесовосстановления этой весной в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».
«Несмотря на то, что еще зима, мы начинаем готовиться не только к пожароопасному сезону, но и к весеннему лесовосстановлению. Для этого специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который после накроют соломой, песком, опилками или лапником. Это будет препятствовать быстрому таянью снега. Всего будет создано более 30 таких хранилищ», - рассказал Георгий Филимонов.
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