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УФАС Подмосковья выдало представление ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» имени С.П. Королева»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2023, 10:27
Арбитражный суд города Москвы признал законным представление Московского областного УФАС России, выданное ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ» имени С.П. Королева», передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении явилось заявление гражданина с жалобой на нарушение ПАО "РКК "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева" Правил технологического присоединения, выразившееся в ненаправлении проекта договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств в срок, установленный Правилами технологического присоединения», - говорится в сообщении.
Рассмотрев указанное заявление Управление возбудило дело по признакам нарушения Правил технологического присоединения.
Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении Общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и выдало представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
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