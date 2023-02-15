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Получить консультацию по земельно-имущественным отношениям можно онлайн в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2023, 13:31
Пользователям регионального портала госуслуг доступны консультации в сфере земельно-имущественных отношений, которые проходят раз в две недели в формате вебинаров, в 2022 году Миноблимуществом проведено около 30 вебинаров, в которых приняли участие почти 2 тыс. граждан, информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«В 2022 году в наших вебинарах приняли участие порядка 2 тыс. человек. Это физические и юридические лица, которые могут с помощью данного сервиса получить квалифицированную помощь в любом удобном для себя месте, без личного визита в орган власти. Вебинары проводят сотрудники министерства. Пользователи не только получают информацию о тех или иных государственных и муниципальных услугах, но и подробно узнают о типовых ошибках, которые допускают заявители при подаче документов на госуслугу, о распространенных причинах отказов в предоставлении услуги, но главное, о том, как избежать ошибок и получить положительное решение. Также в рамках онлайн мероприятия участники могут задать интересующие вопросы на обсуждаемую тему», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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