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Еще один дом в «Малой Истре» поставили на кадастровый учет
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2023, 13:31
В городском округе Истра на кадастровый учет продолжают ставить дома жилого комплекса «Малая Истра» деревни Высоково, в этот раз кадастр оперативно получил дом №14, это стало возможным в результате совместной работы Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области, передает пресс-служба министерства.
«Изначально многоквартирные дома начал строить застройщик ООО "Компания Промсервис", но не справился с обязательствами и был признан банкротом», - говорится в сообщении.
В апреле 2021 года Наблюдательный совет Фонд развития территорий принял решение достроить 8 домов первой очереди ЖК «Малая Истра» за счет средств федерального и регионального бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсации. Дом №14 был достроен в декабре 2022 года Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
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