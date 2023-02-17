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Мясоперерабатывающее производство построят в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2023, 10:31
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского здания мясоперерабатывающего комбината в Богородском городком округе, инвестиции в проект застройщика ООО «Ресурс» составят 180 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.
«Площадь объекта – 4 тыс. 124 кв. метров. На производстве будут изготавливать и хранить животные жиры, субпродукты и мясные миксы. Для обеспечения надлежащих условий хранения, здание оборудуют складом-холодильником, термоизоляцией и проветриваемым подпольем. Завершить строительство планируется в январе 2024 года. После запуска в работу производственно-складского комплекса компания создаст 20 рабочих мест», - говорится в сообщении.
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