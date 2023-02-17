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Специалисты Госветслужбы Подмосковья около 700 раз оказали помощь на дому в январе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2023, 10:31
В Подмосковье ветеринарные врачи оказывают ветеринарную помощь на дому как домашним животным, так и сельскохозяйственным, в январе специалисты около 700 осуществили порядка 700 выездов, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Московской области ведут приемы ветеринарные специалисты таких профилей как терапевты, хирурги, стоматологи, офтальмологи, кардиологи. Владельцев с животными принимают в 80 лечебных отделах и ветеринарных клиниках Госветслужбы. Только за первый месяц 2023 года специалисты региона оказали помощь на дому 668 раз. Это на четверть больше, чем в январе прошлого года», – сказал курирующий Минсельзозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
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