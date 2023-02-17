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Подмосковье стало одним из лидеров по приросту выданных МСП гарантий в 2022 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2023, 10:32
Более 292 млрд рублей кредитов смогли привлечь МСП в 2022 году при помощи поручительств региональных гарантийных организаций (РГО) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Предприниматели, которым недостаточного залогового обеспечения для получения кредита в коммерческом банке могут получить гарантийное поручительство. В Российской Федерации создана Национальная гарантийная система - многоуровневая структура. В нее входят Корпорация МСП, которая реализует систему зонтичных поручительств в банках и Региональные гарантийные организации, которые действуют в субъектах РФ и дают гарантийную поддержку по небольшим займам до 25 миллионов рублей для некрупных, а также начинающих предпринимателей. Национальная гарантийная система позволяет охватить все типы предпринимателей», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
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