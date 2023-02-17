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Более 50 МКД отремонтировано Министерством ЖКХ в округе Шатура в 2022 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2023, 10:32
В текущем году в округе Шатура в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта отремонтировано 53 МКД, в том числе были заменены кровли в 36 многоквартирных домах, внутренние инженерные системы — в 18 многоквартирных домах, 3 лифта — в 2 МКД, отремонтированы фасады в 3 МКД, передает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«На территории Московской области реализуется самая масштабная по объему программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Российской Федерации. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года. В программу включено более 44 тысяч жилых многоквартирных домов. В Подмосковье с 2014 года, в рамках программы капитального ремонта, произведен ремонт 16 тыс. домов. В 2022 году капитально отремонтировано 3 849 домов», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.
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