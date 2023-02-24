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Благоустройство Звездного городка продолжится в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2023, 12:33
В 2023 году предполагается продолжить благоустройство территории Звездного городка, передает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«Благоустройство Звездного городка проходит в несколько этапов. Это масштабные работы, которые начались четыре года назад. На предыдущих этапах был благоустроен фактически весь центр города. Это Аллея космонавтов, береговая зона Леонежского озера, сквер вблизи Аллеи космонавтов, а также общественные пространства, которые связывают основные жилые зоны городка. В прошлом году была приведена в порядок зона вокруг Большого озера, благоустройство которой намечено и на этот год, в том числе очистка самого водоема», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
На этом этапе благоустройства в первую очередь будет проводиться очистка озера с вывозом илового осадка и демонтажные работы. После проведения всех технических работ начнется процесс благоустройства. В его рамках проведут монтажные работы по дорожным покрытиям, прокладке линий освещения, установке малых архитектурных форм.
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