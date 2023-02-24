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Универсальный ФОК открылся в селе Марфино г.о. Мытищи
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Общество — 24 Февраля 2023, 12:34
В День защитника Отечества в городском округе Мытищи состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый ФОК построен по инициативе местных жителей и входит в состав центра физической культуры и спорта «Мытищи», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Строительство ФОКа в Марфино велось с 2016 года. И сегодня он открыл свои двери для посетителей. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, спортивные единоборства и другие виды спорта – каждый ребёнок найдёт занятие по душе. На территории комплекса также размещен стадион и хоккейная коробка. Уверен, это место станет настоящей точкой притяжения для всех марфинцев и жителей близлежащих населе нных пунктов. Желаю больших спортивных побед и рекордов!» – сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
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