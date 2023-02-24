24февраля 2023
пятница
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Масленицу отпраздновали в центре «Авангард» в Одинцове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2023, 12:34
Текущая смена заканчивается в пятницу, поэтому было решено провести народный праздник, не дожидаясь воскресенья, пишет пресс-служба «Авангарда».
«Весь день для гостей праздника работала полевая кухня, их угощали блинами и развлекали выступлениями приглашенных артистов», - сказано в сообщении.
В соответствии с традициями прошли состязания на силу и ловкость среди участников мероприятия. Конкурсы и соревнования провели сами педагоги «Авангарда», одетые в народные костюмы.
«Это уже традиция, мы отмечаем масленицу. Сегодня решили организовать для курсантов настоящие русские народные гуляния ярмарочного формата. Несмотря на то, что очень холодно, и это наверно самый холодный день в феврале, но ребятам нравится, они участвуют в активностях, которые для них организованны», - отметила директор «Авангарда» Дарья Борисова.
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