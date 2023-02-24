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Еще 97 человек побороли коронавирус в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2023, 12:35
Врачи в Московской области выписали после выздоровления еще 97 Covid-пациентов, всего в регионе поборол инфекцию 1 119 181 человек, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
В больницы были доставлены 44 человека, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.
За сутки в Подмосковье подтвердилось 474 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончавшихся от последствий заражения нет.
Всего в Подмосковье выявили 1 139 647 заражений коронавирусом, умерли от Covid-19 15 476 человек.
В поликлиниках можно привиться от Covid-19 отечественным препаратом. Вакцинация проводиться по полису ОМС.
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