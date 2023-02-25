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В Подмосковье открылся фестиваль «Кубок равноапостольного Николая Японского»
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Общество — 25 Февраля 2023, 17:37
В подмосковных Мытищах состоялась торжественная церемония открытия международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«От лица губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева хочу поприветствовать всех участников, гостей, родителей и тренеров. Наши соревнования выходят на новый уровень, сегодня они пройдут на одной из лучших арен страны. Фестиваль сегодня не просто проводится на новой площадке, но и впервые получил очень высокий – Патриарший статус. За что отдельные слова благодарности Святейшему Патриарху Кириллу. Я желаю всем участникам удачи, главное – обойтись без травм и найти новых друзей», – цитирует министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова пресс-служба ведомства. Главе регионального минспорта на мероприятии было вручено благодарственное письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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