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Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Февраля 2023, 17:38
В Домодедове прошла отчетно-выборная конференция, в ходе которой был избран президент Федерации шахмат Подмосковья. Новым руководителем организации стал обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Сергей Карякин, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Сергей Карякин – президент федерации шахмат Подмосковья! Поздравляю! Впереди много работы», – прокомментировал избрание министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Конференция Московской областной общественной организации «Федерация шахмат Подмосковья» состоялась 25 февраля в пресс-центре муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово «Городской стадион «Авангард».
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