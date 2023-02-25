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Более 12 тыс. человек посетили мероприятия в парках Подмосковья в День защитника Отечества

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Общество — 25 Февраля 2023, 17:38

Свыше 12 тыс. человек стали посетителями мероприятий в подмосковных парках, посвященных Дню защитника Отечества, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

«В 69 парках Московской области в этот день после церемоний возложения цветов к памятникам пошли тематические программы», - говорится в сообщении.

Гости парков могли посетить торжественные тематические концерты в честь 23 Февраля, акции по изготовлению открыток для участников спецоперации «Мы вас ждем, защитники», демонстрационные уроки от пожарной части и представителей ГИБДД, увидеть показательные выступления по дрессировке служебных собак спортивной кинологической организации «Х-легион», выставки «Женщины героев» и «Территория героев», стать участниками полосы препятствий и мастер-классы военной подготовки «Курс молодого бойца» от инструкторов с реальным боевым опытом, анимационных программ «Богатырские забавы». Также для посетителей парков в этот день работала полевая кухня с чаепитиями и самоварами.

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