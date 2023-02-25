25февраля 2023
суббота
|
Более 12 тыс. человек посетили мероприятия в парках Подмосковья в День защитника Отечества
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Февраля 2023, 17:38
Свыше 12 тыс. человек стали посетителями мероприятий в подмосковных парках, посвященных Дню защитника Отечества, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«В 69 парках Московской области в этот день после церемоний возложения цветов к памятникам пошли тематические программы», - говорится в сообщении.
Гости парков могли посетить торжественные тематические концерты в честь 23 Февраля, акции по изготовлению открыток для участников спецоперации «Мы вас ждем, защитники», демонстрационные уроки от пожарной части и представителей ГИБДД, увидеть показательные выступления по дрессировке служебных собак спортивной кинологической организации «Х-легион», выставки «Женщины героев» и «Территория героев», стать участниками полосы препятствий и мастер-классы военной подготовки «Курс молодого бойца» от инструкторов с реальным боевым опытом, анимационных программ «Богатырские забавы». Также для посетителей парков в этот день работала полевая кухня с чаепитиями и самоварами.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
ночью 0 +2 утром 0 +2
Котировки
Партнеры