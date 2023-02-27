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Заброшенное здание лабораторного корпуса снесли в Химках
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2023, 15:22
В городском округе Химки снесено недостроенное заброшенное здание лабораторно-стендового корпуса №32, информирует пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Аварийное здание располагалось вблизи Международного шоссе. В январе текущего года собственником был завершен снос. В настоящий момент земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров полностью освобожден от постройки», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Решение о планируемом использовании территории в настоящее время собственником не принято.
Всего на территории округа Химки было выявлено 232 объекта незавершенного строительства, в том числе 169 самовольно возведенных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 119 объектов, что составляет 51% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.
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