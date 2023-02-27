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«Бульвар цветов» благоустроят в Балашихе в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2023, 15:22
Сквер по улице Пролетарская до улицы Новая станет настоящим оазисом в городской черте Балашихи, здесь можно будет отдохнуть в тени деревьев, позаниматься спортом и погулять с детьми, информирует пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.
«В этом году планируем благоустроить в Московской области 18 скверов. Среди них и территория на улице Пролетарской в Балашихе. В результате благоустройства появится место, рассчитанное на разные группы населения. Тут будет зона для детей, велодорожка и тренажеры для любителей спорта, и просто места для тихого отдыха», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.
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