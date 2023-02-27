27февраля 2023
понедельник
|
Пять объектов недвижимости поставили на кадастр в Подмосковье за неделю
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Февраля 2023, 15:23
За неделю в Московской области на кадастровый учет поставили 3 жилых дома и 2 таунхауса в 4 муниципальных образованиях региона, владельцы квартир смогут оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и совершать имущественные сделки, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
«Больше всего объектов получили кадастр в городском округе Истра – 2 таунхауса в ЖК "Футуро Парк"» - говорится в сообщении.
Кадастровые номера также присвоили:
жилому дому на 236 квартир в ЖК «Героев» городского округа Балашиха;
жилому дому на 197 квартир в ЖК «Покровский» в Сергиево-Посадском городском округе;
жилому дому на 95 квартир в ЖК «на проспекте Мира» городского округа Реутов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
ночью -12 -14 утром -7 -9
Котировки
Партнеры