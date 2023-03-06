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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил, как идут работы по расширению здания школы в Раменском
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2023, 21:06
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства корпуса на 450 мест, который пристраивают к Власовской школе №13 Раменского городского округа, на объекте ведутся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций 1-3 этажей, строительство завершиться осенью, информирует пресс-служба ведомства.
«В пристройке будут располагаться физкультурно-оздоровительные площадки, зоны для подвижных игр и тихого отдыха, учебно-опытные пространства с экологической тропой и теплицами, актовый зал и учебные классы. Проезды к школе реконструируют и благоустроят прилегающую территорию. Вместе с новым корпусом школа сможет разместить всего более 700 учеников», - говорится в сообщении.
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