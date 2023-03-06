06марта 2023
понедельник
|
«Мясокомбинат Клинский» реконструируют в Московской области
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Марта 2023, 21:08
Группа «ПРОДО» запустила масштабный инвестиционный проект реконструкции и модернизации производства АО «Мясокомбинат Клинский», в результате будет расширен выпуск продуктов: сосиски, колбасы и мясные деликатесы в формате «нарезка», передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд рублей. Реализация рассчитана на три года. В результате объем производства АО "Мясокомбинат Клинский" увеличится на 30% – до 46 тыс. тонн в год», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Первый этап инвестиционного проекта включает строительство нового склада готовой продукции и увеличение мощности по производству нарезки. Он завершится к осени 2023 года.
В 2022 году «Мясокомбинат Клинский», по данным розничных сетей, занял первое место по продажам сосисок на рынке Москвы и Московской области. В этой категории бренд «Клинский» занимает 19% рынка Московского региона, а в высоком ценовом сегменте – 53%.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
ночью -8 -10 утром -6 -8
Котировки
Партнеры