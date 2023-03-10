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В Подмосковье птицефабрика «Элинар-Бройлер» произвела более 11 тыс. тонн мяса птицы с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2023, 13:17
Группа компаний "Элинар" - вертикально интегрированный агропромышленный комплекс, объединяющий более 20 современных предприятий, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На птицефабриках холдинговой компании Элинар постоянно проводится реконструкция и наращивание производственных мощностей, внедрение новейших технологий выращивания и переработки птицы. Доля птицефабрик на рынке составляет более 40 % по Москве и Московской области. С начала 2023 года только на птицефабрике «Элинар-Бройлер» произведено более 11 тысяч тонн мяса птицы. За 2022 год этот показатель составил 100 тысяч тонн ”, -рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Кроме того, на плановую мощность выходит новое структурное подразделение птицефабрики в Орехово-Зуевском городском округе.
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