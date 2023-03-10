11марта 2023
суббота
|
Итоги кадастра за февраль подвели в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 10 Марта 2023, 13:19
Министерство жилищной политики Московской области совместно с Управлением Росреестра по Московской области оперативно осуществляет государственный кадастровый учет в отношении социальных объектов недвижимого имущества, в том числе многоквартирных жилых домов, передает пресс-служба ведомства.
«За февраль текущего года в Единый реестр недвижимости внесены сведения о 38 многоквартирных жилых домах на 8718 квартир», - говорится в сообщении.
Общая площадь жилого фонда в феврале текущего года составляет 670,6 тысяч кв. метров, что позволило обеспечить жильем более 8,5 тысяч семей на территории Московской области.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером 0 -2 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры