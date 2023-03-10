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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фотоконкурсе «Деревья – памятники живой природы»
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Общество — 10 Марта 2023, 13:20
Первого марта 2023 года в рамках деятельности Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» стартовал всероссийский фотоконкурс «Деревья – памятники живой природы», информирует пресс-служба организаторов.
«Цель Фотоконкурса — запечатлеть первозданную красоту деревьев – памятников живой природы, обеспечить им необходимую заботу и сохранность для будущих поколений, повысить интерес к уникальным старовозрастным деревьям, являющимся частью природного наследия России и представляющим природную, историческую и культурную ценность для нашей страны, оказать содействие развитию внутреннего туризма в РФ, путем привлечения внимания к регионам, как месту произрастания исторических деревьев», - говорится в сообщении.
Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, ученые — лесоводы и экологи, известные фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.
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