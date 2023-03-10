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Предпринимателям Подмосковья расскажут о развитии инновационных продуктов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2023, 13:21
15 марта в 14.00 состоится бесплатный вебинар «Меры поддержки Сколково для развития инновационных продуктов: от зарождающегося стартапа до устойчивого бизнеса. Новые вызовы и возможности», передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Онлайн-мероприятие пройдет при поддержке центра "Мой бизнес" Подмосковья, созданного в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"», - говорится в сообщении.
В ходе встречи слушателям расскажут о возможностях для резидентов Фонда «Сколково», мерах поддержки, акселерационных программах и многом другом.
Спикер вебинара — руководитель консультационной программы Fast Track, проектный менеджер Кластера передовых производственных технологий, космических и ядерных технологий Фонда «Сколково» Юрий Миронов.
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