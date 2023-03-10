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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в выставке «Мягкое Золото России» в Пятигорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2023, 13:22
Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России информирует о проведении в г. Пятигорск с 11 по 14 апреля 2023 г. ежегодной международной выставки меха, кожи и верхней одежды «Мягкое Золото России», информирует пресс-служба Департамента.
«На выставке запланирована деловая программа с проведением круглых столов, семинаров, мастер-классов с привлечением представителей отраслевого сообщества, торговых сетей и байеров, fashion-экспертами и органов исполнительной власти Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Экспозиционная площадь мероприятия составит более 20 000 кв. м, где будут представлены порядка 190 экспонентов, а потенциальных посетителей из России и ближнего зарубежья ожидается около 25 тысяч человек.
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