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Лесная беспилотная авиация Подмосковья готовится к сезону пожаров
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2023, 10:42
В Подмосковье началось обучение лесных специалистов использованию квадрокоптеров, информирует пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«До начала пожароопасного сезона почти 150 лесных специалистов пройдут обучение по использованию беспилотных летательных аппаратов. Это серия практических семинаров со специалистами различного уровня не только для вновь обучаемых, это и повышение квалификации для уже обученных в прошлые годы сотрудников», - рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
В рамках теоретических и практических занятий лесничие обсудили нормативную базу использования БПЛА, требования к их эксплуатации, предполётную подготовку, а также приемы выполнения старта, полёта по маршруту и посадки.
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